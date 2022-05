Os policiais penais participaram, no dia 19 de maio, do Curso de Tiro Básico com pistola, revólver e ctt40, em Amambai-MS. O curso de duas horas foi ministrado pelo policial penal e instrutor de armamento e tiro desportivo, Emerson de Araújo Soares. Foi abordado a apresentação, funcionamento e manuseio do equipamento, princípios Fundamentais do tiro, regras de segurança, exercícios de manejo com o armamento e também, a conduta no estande.