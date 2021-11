DOURADOS-MS (Correspondente) – Durante diligências, policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), efetuaram a prisão de indivíduo que vendia drogas em uma empresa de materiais elétricos localizada na Rua Eulália Pires, na cidade e apreenderam 650 gramas de skunk.

Ao investigar a venda de drogas no local, por volta das 14:00 horas de terça-feira (23), os policiais identificaram um indivíduo adentrar ao local com uma mochila, momento em que realizaram a abordagem. No interior da mochila havia 650 gramas de skunk. Ele confessou que prepararia para a venda e relatou que o proprietário da empresa seria o seu pai, que desconhecia a venda de drogas. Segundo o apurado, o skunk era comercializado após as 18 horas para usuários que trabalhavam em outras empresas localizadas nas imediações. O preso, que já passagem por tráfico, foi novamente autuado pela prática desse crime.

Essa ação da DEFRON faz parte da Operação Hórus coordenada pelo Programa V.I.G.I.A. da CGFRON/SEOPI/Ministério da Justiça e Segurança Pública do Governo Federal em parceria com a SEJUSP/MS.