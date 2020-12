BODOQUENA-MS (Correspondente) – Policiais Militares atenderam uma ocorrência acidente de trânsito no domingo (13) e resgataram a vítima presa ao veículo que caiu no Rio Betione.

Diante do exposto os policiais militares imediatamente deslocaram para atender o sinistro ocorrido. O casal retornava de Bonito e devido a posta molhada derraparam na cursa indo parar no rio. Uma das vítimas consegui sair do veículo e informou aos policiais que seu namorado estava preso ao carro.

Devido à urgência de resgatar a vítima presa ali e bradava que não sabia nadar, visto ainda que o automóvel estava afundando e, na ocasião a parte traseira já estava submersa, bem como a inexistência de bombeiro militar no município, procederam, portanto, o resgate, iniciando pelas margens do rio as quais estavam turvas e com fortes correntezas e de local profundo.

Os policiais militares mesmos desprovidos de qualquer equipamento de salvamento desta natureza utilizando tão somente de lanterna e contanto somente com a força física e destreza para socorrer aquela vítima presa ao veículo logrando em retira-la e socorre-la com segurança. Após o salvamento as vítimas que possuíam lesões devido à queda foram encaminhadas ao hospital local onde permaneceram em observação e, quanto ao veículo permaneceu no local do episódio, não sendo possível a sua remoção devido à falta de meio naquela ocasião.