CAMPO GRANDE/MS – O policial aposentado Valdecir Ferreira, tinha 59 anos. Ele foi encontrado morto com perfurações no pescoço e nas costas. O crime teria acontecido no sábado à noite, em sua residência no Jardim Azaléia, e movimentou a cidade de Campo Grande. A suposta amante de 28 anos, e dois comparsas já estão presos, acusados de tererm matado o homem.

A filha da Vitima ficou sabendo crime depois de receber um telefonema de que alguém teria encontrado o celular do pai, na Avenida Ludio Martins Coelho, jogado, e que poderia ir até ao Bairro Bom Jardim pegar o referido aparelho. Com medo ela chamou a policia e encontrou pai Morto. Com o telefone em mão localizou os acusados.

Mas conforme a policia, Valdecir Ferreira, já tem histórico de crime. Há 4 anos, em 2016 ele teria participado da morte de uma ex-namorada Katia Valejo. Julgado em Fevereiro de 2019, foi condenado a 4 anos de prisão em regime aberto. Durante seu julgamento Valdecir contou que Kátia atirou contra ela mesma e que no dia do crime não teria conseguido retirar a arma das mãos dela. Valdeci explicou que foi surpreendido por Kátia enquanto tomava banho.