CAMPO GRANDE/MS- A vitima é o policial Joel Benites da Silva,53, (Foto acima)). Ele foi atingido por 4 tiros, desferidos por dois homens durante uma tentativa de assalto, ocorrido ontem, por volta das 16h50, na Rua Potiguara, quase na esquina com a Rua Tupi, na Vila Juçara, quase na divisa com Conjunto Bonança.

Ao descer do seu veículo cor preta, Joel foi recebido pelos disparos de tiros desferidos pelos bandidos. O policial ainda reagiu e conseguiu disparar dois tiros contra um dos bandidos.

Joel caiu em frente ao portão da casa da filha (Foto abaixo), foi levado ás pressas ao posto de Saúde do Jardim Leblon, que fica a menos de mil metros do local do crime. Joel não resistiu e acabou morrendo. Tudo aconteceu na frente de uma filha de 15 anos.

Os bandidos fugiram a pé, mas uma hora depois, os dois foram pegos por polícias do batalhão de Choque. Eles foram identificado como Mateus Fernandes, 21 anos, e o outro é Carlos Batista Lima, de 28 anos.

.Joel Benites atuava no GOI (Grupo de operações e investigações), tinha 30 anos de polícia e era muito querido pelos amigos e gostava de ser policial.