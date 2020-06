PONTA PORÃ-MS (Correspondente) – O Policial Civil Waldir Rojas morreu na noite de ontem (11), após ficar 20 dias internado no Hospital Regional da cidade, vítima do COVID-19. O militar era lotado no Segundo Distrito Policial e estava afastado das funções devido a doença. Devido a gravidade do quadro o militar precisou ser internado e intubado e sofreu um AVC, não conseguindo se recuperar. Todos os policiais que tiveram contado com Waldir estão em quarentena e realizaram teste para o COVID-19. A unidade policial passou por desinfecção.