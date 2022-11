A Policial Civil salvou uma vítima de tentativa de homicídio com o uso de torniquete em Ponta Porã. Em rápido deslocamento foi possível verificar que uma das vítimas se encontrava consciente, com uma lesão de disparo de arma de fogo na região do braço, com intenso sangramento. Com objetivo de salvar a vida do indivíduo, os policiais aplicaram um torniquete no braço e levaram a vítima para o Hospital, onde recebeu os cuidados médicos.

Posteriormente, a equipe médica informou que o disparo de arma de fogo havia atingido uma artéria e que a aplicação do torniquete foi essencial para que a vítima chegasse ao hospital ainda com vida. A outra suposta vítima, que estava na posse de uma arma de fogo, foi a óbito no local. Um dos suspeitos também foi a óbito no local. O outro suspeito fugiu do local, mas foi localizado posteriormente ainda na posse da arma de fogo utilizada nos fatos. O caso segue em investigação.