Policial Civil salva vítima de tentativa de homicídio, troca tiros com criminosos e três acabam presos em flagrante em Dourados

Na noite de sexta-feira para sábado, um policial civil de Dourados estava com sua esposa e amigos em uma espetaria próxima de sua residência. Por volta de meia-noite, dois grupos de indivíduos iniciaram uma briga em via pública.

O investigador foi até o local e conseguiu dispersar a confusão. Um indivíduo oriundo do estado do Paraná, correu até a espetaria onde o policial estava e se escondeu no banheiro. O agente o buscou e o tirou do local para questionar o motivo da confusão.

Esse afirmou que uma briga generalizada havia iniciado em uma boate próxima motivada por uma aposta em um jogo de sinuca, onde, inclusive, tiros haviam sido disparados. Enquanto o policial conversava com o homem de 34 anos, um veículo VW/Saveiro estacionou próximo aos dois e o passageiro desceu portando um revólver calibre 32 e disparando na direção desse indivíduo.

O investigador conseguiu sacar sua pistola a tempo e efetuar disparos na direção do autor, com intuito de defender a integridade física da vítima e dos demais frequentadores do estabelecimento, que, naquele momento, estava lotado. Após o fato, a Polícia Militar foi acionada, assim como uma equipe da 2ª Delegacia de Polícia e da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC), da cidade de Dourados, que iniciaram diligências.

A Polícia Militar recebeu uma informação de que um homem havia dado entrada baleado no Hospital da Vida e poderia ser o autor dos disparos. As equipes de policiais civis se dirigiram até o local e receberam a informação de que um homem de 27 anos, foragido da justiça, havia ingressado no hospital com um disparo no abdômen, que havia se alojado em seu fígado, e estava sendo submetido a uma cirurgia de emergência.

Ao conversar com o indivíduo que o havia levado até lá, um homem de 36 anos, esse informou que não estava envolvido e só teria ido buscar o amigo após um pedido desse, no entanto, apurando melhor a situação, verificou-se que era ele o motorista no momento da ação. Quando perguntado sobre seu carro, admitiu que teria deixado o veículo com um terceiro homem, de 25 anos, que morava próximo ao local dos fatos, pois os impostos veiculares estariam atrasados.

A equipe se dirigiu até a residência desse terceiro indivíduo, quando localizou o VW/Saveiro com uma marca de disparo e sangue no banco do passageiro. Indagado sobre a arma de fogo, o morador confessou que havia escondido o revólver na oficina mecânica de seu pai.

Dessa forma, os policiais ainda realizaram diligências e conseguiram localizar o revólver calibre 32 com três munições deflagradas. Assim, os envolvidos foram conduzidos à delegacia, onde foram autuados em flagrante e submetidos aos demais procedimentos criminais cabíveis.