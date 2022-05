Policial Militar foi condenado por emprestar uma pistola .40 para blogueira atirar em via pública em Campo Grande. A pena imposta é de dois anos e dez dias-multa de prisão, inicialmente em regime aberto e medidas restritivas, como frequentar determinados locais. Consta nos autos que na data dos fatos a dupla transitava de carro, quando o PM cedeu sua arma Imbel MD7 à jovem blogueira que disparou pela janela do carro. A ação foi registrada e divulgada nos stories da blogueira no Instagram.