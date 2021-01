O agente da PF Everaldo Monteiro de Assis (61), na foto acima, é acusado de colaborar com grupos de extermínio, liderados pelos empresário Jamil Name e Fahad Jamil, e o seu advogado, o Juiz Aposentado Odilon de Oliveira, pediu a conversão da prisão preventiva em domiciliar, alegando que o tratamento contra a Covid-19 seria mais eficaz.

Mas a justiça negou 3 vezes. A primeira negativa, no dia 25 de Dezembro, foi do juiz plantonista Marcel Henrri Batista de Arruda, e depois a defesa recorreu TJMS, e o presidente da Corte, desembargador Paschoal Carmello Leandro, também negou pedido de revogação da prisão preventiva. Por último, a defesa recorreu ao STJ, e o Minsistro Humberto Martins também negou pedido. Diante das negativas, o Policial Federal, terá tratar do Coronavirus, na prisão

Consta que Everaldo Monteiro, entre outros, usava a estrutura e informações privilegiadas da corporação federal para prestar serviços clandestinos as organizações criminosas de Jamil Name e Fahad Jamil.