Acompanhar de perto os treinos, a rotina e a escalada em busca do Hexa daquela que é considerada a maior seleção de futebol do mundo. Parece sonho, mas essa tem sido a rotina do policial federal aposentado Lincoln Natel da Cruz, de 57 anos, que integra a equipe de Segurança de Seleções Brasileiras há 5 anos. Em 12 de novembro deste ano, ele viajou para Turin, na Itália, para um período de treinamento de 10 dias e seguiu para Doha, no Qatar, onde desde então atua junto à Seleção Brasileira que disputa a Copa do Mundo.

Paulista nascido e criado em Presidente Epitácio, ele vive há 18 anos em Campo Grande e não esconde a emoção diferenciada por atuar na Copa do Mundo protegendo a Seleção que busca o Hexa, mesmo já tendo acompanhado eliminatórias e amistosos pelo mundo todo.

Trabalhando desde 2017 na segurança das equipes da Seleção Principal, Feminina, Olímpica e Categorias de Base (Sub-20, Sub-17), ele já atuou na segurança de inúmeros jogos amistosos, de eliminatórias para Copa do Mundo, Torneios Sul-Americanos, Pré-Olímpicos e Campeonatos Mundiais em jogos no Brasil, América do Sul, América do Norte, Europa, Oceania, Ásia, África e Oriente Médio.

“A qualidade e cuidado do serviço prestado são iguais para todas as categorias de nossas Seleções, mas o assédio da Seleção Brasileira Masculina (principal) é ‘demais da conta’, seja no Brasil ou em qualquer lugar do Mundo. É uma das melhores seleções de futebol do mundo, aonde vai arrasta multidões”, afirmou, lembrando que em breve teria que encerrar a entrevista para acompanhar o treino que estava prestes a começar.

24h no ar

A segurança da Delegação Brasileira é planejada e supervisionada de perto por seleta equipe de cinco seguranças, na maioria Policiais Federais aposentados, dentre eles Lincoln, oriundos de diversas partes do País. “Prioridade são os jogadores, mas a gente faz todo o trabalho de prevenção, usando inclusive a estrutura que a Fifa disponibiliza de segurança nos estádios, hotéis, escolta policial, deslocamento do aeroporto para hotel, do hotel para treinos e jogos e vice-versa”, detalhou.

A previsão é que Lincoln permaneça no Qatar até quando o Brasil estiver na competição, ou seja, até a final no dia 18 de dezembro, segundo suas previsões e confiança que demonstra ter nessa Seleção atual. “Em todo o período em que estou compondo a equipe, esse é o melhor time que já vi atuar. É encantador ver os treinos e jogos dessa Seleção”, finalizou.

“Além de um excelente profissional, sabemos dessa paixão dele pelo futebol, então é um grande orgulho para nós da família ver o trabalho dele ser reconhecido, nesse momento em que os olhos do mundo todo estão voltados para esse grande evento que é a Copa do Mundo”, afirmou o irmão de Lincoln, deputado estadual Amarildo Cruz.

A rotina do trabalho dele pode ser acompanhada pelas redes sociais: lincoln_cruz e nos stories do deputado estadual Amarildo Cruz.