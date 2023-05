Policial Militar de Corumbá, na folga impede roubo

Corumbá MS, nesta segunda-feira, a equipe do Policiamento Comunitário foi acionada pelo COPOM (190) para apoio a um Policial Militar, que detinha um autor de tentativa de roubo na área central.

O cabo da Polícia Militar, lotado no 6° BPM de Corumbá, relatou que estaria na folga, e foi buscar seu filho na escola, quando observou um indivíduo suspeito, que estava com um pedaço de vidro nas mãos, abordando uma senhora, que entrava em um veículo.

O policial deixou seu filho na guarda de sua esposa, e foi em direção ao suspeito, e se identificou como Policial Militar. Mesmo assim, o autor desferiu contra o policial um golpe, com o pedaço de vidro, em direção ao seu pescoço e disse – “Vou te matar!”.

O policial desvencilhou-se do autor e o imobilizou, até a chegada do apoio da equipe Comunitária. O policial foi lesionado no rosto.

Diante do fatos o autor foi encaminhado para delegacia de polícia de Corumbá para providências.