Policial Militar de MS conquista medalha de ouro em evento internacional de Karatê

Campo Grande(MS) – A nossa Policial Militar e atleta, Cabo Janaina Borges, alcançou uma conquista extraordinária ao se sagrar campeã e garantir a medalha de ouro no Karatê, modalidade de Luta (shiai kumite), durante o prestigiado evento World Police and Fire Games em Winnipeg, no Canadá, que celebra a sua 20ª edição. Nesse evento que reúne competidores de 70 países em 65 modalidades, a atleta se destacou entre aproximadamente 8.500 participantes.

Além da vitória no shiai kumite, a Cabo Janaina também deixou sua marca no pódio ao conquistar o 3° lugar na modalidade Kata. O Kata é uma forma de arte no Karatê, envolvendo uma combinação cuidadosa de movimentos de defesa, contra-ataque e deslocamentos que se desenvolvem de acordo com uma ordem precisa e ritmada, simbolizando um combate real contra múltiplos adversários.

Filiada à Confederação Brasileira de Karatê e à Federação de Karatê de Mato Grosso do Sul, a policial militar e atleta atua no 10° Batalhão de Polícia Militar, onde desempenha funções operacionais. Fora do serviço, ela se dedica integralmente a uma rigorosa rotina de treinamentos, tanto técnicos quanto físicos, de segunda a sábado, acumulando mais de 26 anos de experiência na prática do Karatê.

Através de sua disciplina exemplar, determinação incansável e dedicação aos treinamentos, a Cabo Janaina tem obtido resultados notáveis em competições regionais, interestaduais e internacionais.

O Comando da PMMS se orgulha em parabenizá-la pelo brilhante desempenho e sucesso garantido nas competições. Essa conquista representa não apenas um triunfo pessoal, mas também um exemplo para todos de dedicação, empenho e determinação.