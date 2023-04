Policial Militar é homenageado com moção de congratulação em Coxim

Coxim (MS): O Policial Militar, Sargento Nelson Correa Júnior foi homenageado na noite de hoje (24/04), com uma moção de congratulação em Coxim.

A sessão solene que contou a presença do Comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-coronel James Magno Morais Silveira, do Subcomandante Major Tiago Carvalho Almeida e demais autoridades teve o objetivo de homenagear diversas autoridades e personalidades que realizaram relevantes serviços a comunidade.

A homenagem foi proposta pelo Vereador Marcinho Souza e aprovada pelos demais vereadores, onde pode agraciar o 1º Sargento PM Júnior pelos relevantes serviços prestados a segurança pública, principalmente quando esteve a frente das barreiras sanitárias durante a pandemia.

Emocionado, o 1º Sargento Júnior em seu discurso agradeceu sua esposa pela compreensão, apoio, incentivo e companheirismo nesses mais de trinta anos de angústias, alegrias e realizações na Instituição. Agradeceu também aos seus pais pela formação do seu caráter e por estarem com ele até hoje. “Graças a Deus, e aos meus filhos por ser minha eterna motivação de nunca sucumbir aos infortúnios da vida, um agradecimento especial aos irmãos que fiz na Instituição, que vou levar comigo pelo resto da vida e a Deus por ter me permitido chegar aqui em pé e com saúde” finalizou o agraciado!

O 1° Sargento Júnior Ingressou na Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, no dia 01 de Janeiro de 1992, e deste então completou mais de 30 anos de serviços prestados a instituição.

Também estiveram presentes na solenidade, o Comandante da Polícia Militar de Pedro Gomes, Tenente Manoel Moreira de Oliveira, o Presidente da Associação e Centro Social, Subtenente Cícero José de Lima, os Policiais Militares, familiares e demais.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM