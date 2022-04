Polícia Civil que estuprou presa em Sala Lilás da delegacia de Sidrolândia está afastado compulsoriamente. Publicação assinada pelo delegado corregedor-geral, Márcio Rogério Faria Custódio. A decisão de afastamento compulsório das funções foi tomada após a prisão preventiva do militar, na cela da 3ª Delegacia em Campo Grande. O afastamento tem prazo conforme perdurar a medida imposta pela Justiça. A justiça determinou o recolhimento das armas, carteira funcional e outros pertences do patrimônio público destinados ao policial. Além da suspensão de senhas e logins de acesso aos bancos de dados da polícia e suspensão de férias e promoções. A decisão esta que conta da data da prisão do servidor, 12 de abril.