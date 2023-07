Policial que matou empresário no Procon é julgado

Acontece nesta segunda-feira (03) a primeira audiência de instrução e julgamento, na 2° Vara do Tribunal do Júri, do assassinato do empresário Antônio Caetano de Carvalho, dentro da sede do Procon-MS, ocorrido em 13 de fevereiro deste ano. A vítima participava de uma audiência de conciliação, quando o policial militar José Roberto se levantou e atirou matou a “sangue frio” o empresário Antônio Caetano de Carvalho, que morreu no local. Em seguida, o policial fugiu a pé pelas ruas da Capital. E depois de três dias se entregou na Delegacia de Polícia; no dia 16 de fevereiro.

TESTEMUNHA

A primeira testemunha ouvida no julgamento foi um policial civil que participou das primeiras diligências no dia do crime e fez o relatório inicial da investigação.

Na sequência foi ouvido um servidor do Procon que trabalha na sala em frente de onde ocorreu o crime. A testemunha relatou que é comum os colegas auxiliarem em casos de animosidade e que foi chamado por uma servidora.

A testemunha contou ainda que houve um desentendimento na primeira audiência de conciliação, que aconteceu na sexta-feira, em 10 de fevereiro.

No dia do crime, o homem foi chamado na sala por causa de briga e quando voltou para o setor aconteceu o crime.

Ele viu uma pessoa se levantar e um dos disparos, pediu para os colegas se abaixarem e ouviu os outros dois tiros. O homem conta que não viu o policial ir embora. Após os disparos cessarem, ele correu para sala e retirou a colega conciliadora do ambiente.