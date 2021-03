TRÊS LAGOAS-MS (Correspondente) – Um policial militar foi alvo de criminosos armados na madrugada de sábado (27) e “levaram a pior”. Um bandido foi morto e uma motocicleta foi recuperada. Por volta das 02h10 da madrugada o policial lotado no 2º Batalhão de Polícia Militar deslocava com sua moto pela Rua Irmãs Rosita de Oliveira no Bairro Vila Haro e ao passar por um redutor de velocidade foi abordado por 2 indivíduos ocupando outra motocicleta Honda/CG 150 Titan de cor vermelha sem placas.

Aproveitando a baixa velocidade, o passageiro da motocicleta desceu apontando uma arma de fogo contra o militar e gritava: “perdeu, perdeu”, e em seguida segurou no guidão da motocicleta. Num ato de autopreservação, temendo por sua integridade física, o policial sacou sua arma de fogo e efetuou disparos contra o agressor. Em seguida deu voz de prisão ao segundo criminoso, porém este abandonou a motocicleta que usavam e saiu correndo a pé pulando um muro de residência, não sendo possível sua captura.

Em ato contínuo o militar se abrigou e solicitou apoio das equipes de plantão. O acusado foi socorrido com vida ao Hospital, mas faleceu após dar entrada. O local foi preservado e realizado os trabalhos periciais.

Consultada a numeração do chassi da motocicleta utilizada pela dupla, foi constatado que se tratava de uma motocicleta furtada em 25/02/2021. A arma utilizada pelo autor trata-se de uma garrucha, não sendo possível verificar numeração e nem calibre, sendo mantida intacta no local até a chegada do Delegado plantonista e equipe da perícia técnica.