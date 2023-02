O policial militar reformado, José Roberto, acusado da morte do empresário Antônio Caetano de Carvalho, 67 anos durante uma audiência de conciliação no Procon na última segunda-feira (13) se entregou a polícia nesta manhã de quarta-feira (15). De acordo com informações ele se apresentou na CEPOL. Mas não há informações se ele foi encaminhado para o Presídio Militar. Voltaremos com mais informações.