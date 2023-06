Policiamento Comunitário do 10° BPM realiza sonho de debutante

Qual garota não sonha com um momento especial em sua vida? Especialmente em seu aniversário de 15 anos? Algumas sonham com príncipes encantados e festas glamorosas, típicas da imaginação nessa fase da vida. No entanto, também existem sonhos que fogem dessa tradição de pensamento, como no caso de uma adolescente aluna da Escola Estadual Cívico-Militar Marçal de Souza Tupã Y, localizada no Jardim Los Angeles. Ela desejava visitar a sede do 10° Batalhão da Polícia Militar em seu 15° aniversário.

Diante dessa informação, a equipe do policiamento comunitário do 10° BPM entrou em contato com a Direção Pedagógica da Escola Estadual Cívico-Militar e firmou o compromisso com a aluna. Acompanhada de sua mãe, ela visitou a unidade militar e realizou o sonho tão desejado.

“Foi um momento muito emocionante e não esperava por essa surpresa. Este é um dia inesquecível para mim”, disse a debutante.

“Não esperávamos por isso. Agradeço ao 10° BPM pelo carinho dispensado à minha filha”, disse a mãe da aluna.

Atitudes como essa visam reforçar o compromisso de estabelecer uma relação cada vez mais próxima junto à comunidade da região urbana do Anhanduízinho.

Assessoria de Comunicação Social – 10º BPM