Policiamento Comunitário do 10º BPM intensifica rondas e abordagens na região urbana do Anhanduízinho

Campo Grande (MS) – Em cumprimento às determinações do comando do 10º BPM, em conjunto com os presidentes dos Conselhos Comunitários de Segurança existentes na região urbana do Anhanduízinho, a equipe do Policiamento Comunitário do 10º Batalhão intensificou a realização de rondas e abordagens a pessoas em atitude suspeita nesta segunda-feira, 12/06/2023.

Considerando a data festiva, feriado municipal e o grande fluxo de pessoas nas vias urbanas, o policiamento comunitário priorizou as ações de rondas e abordagens, visando proporcionar uma sensação de segurança mais intensa para as pessoas de bem e os comerciantes locais.

O 10º BPM vem atuando em conjunto com as lideranças comunitárias locais, traçando estratégias e executando o policiamento direcionado aos problemas existentes em cada um dos setores da região urbana do Anhanduízinho, levando em consideração as especificidades trazidas pela comunidade através de seus representantes.

Dessa forma, o 10º BPM vem desenvolvendo um policiamento de proximidade voltado para as necessidades de cada região, com estudos prévios e planejamentos específicos, sempre em constante contato com os CONSEGs e demais lideranças comunitárias, difundindo a filosofia de Polícia Comunitária na região urbana mais populosa e com graves problemas sociais de nossa capital.

Durante as abordagens, foram apreendidas facas e tesouras. Todos os indivíduos foram checados, constatando-se que possuíam diversas passagens porém nem um mandado de prisão ou evasão foram constatados.