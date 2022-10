Durante cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa de Gilso Lúcio de Souza Araújo vulgo “Catraca” foram apreendidos vários objetos, uma submetralhadora Taurus .40 com 1 carregador e 2 munições ponta plana. Além de outras armas na residência no Centro de Sonora. Conhecido como “Geral do PCC” ele era famoso por praticar crimes violentos na região. E possuía uma extensa fixa criminal como homicídio, tentativa de homicídio, ameaças, violência doméstica, entre outros.

Os policiais ao chegar na residência verbalizaram por diversas vezes pedindo cooperação, sem sucesso. As equipes ao adentrarem o imóvel ordenaram que colocasse a mão na cabeça. Mas “Catraca” se abrigou em um quarto escuro da casa e atirou contra os policiais que revidaram e acertaram o criminoso. Os próprios militares o socorreram até o Hospital Municipal, onde não resistiu morrendo com um tiro no tórax.

No imóvel foram apreendidos uma submetralhadora, uma pistola Taurus PT-100 com 1 carregador com prolongador e 2 munições CBC Gold e um revólver Taurus calibre 38 SPL com 5 munições, sendo 2 deflagradas, este último usado pelo autor ao atirar contra os policiais.

Revólver usado por Catraca para atirar nos policiais, foi encontrado com duas munições deflagradas. (Foto: Divulgação/PCMS / Midiamax)