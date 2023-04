Polícias Civil e Militar cumprem mandados nas residências de adolescentes que planejavam ataque no IFMS de Coxim

A 1ª Delegacia Polícia Civil de Coxim, em ação conjunta com a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) e a Polícia Militar, deu cumprimento essa semana, a mandados de busca e apreensão expedidos pelo juízo da comarca local, no bojo de procedimento instaurado para apurar a prática dos crimes de ameaça e incitação ao crime.

A Polícia Civil tomou conhecimento da existência de um grupo de WhatsApp, criado e composto por alunos do IFMS, em que alguns adolescentes estariam proferindo expressões gordofóbicas e preconceituosas contra a comunidade LGBTQ+. Além disso, dois adolescentes estavam planejando cometer no dia 05/04/2023 um massacre no IFMS.

Diante disso, o Delegado Titular da 1ª DP de Coxim representou e o Poder Judiciário deferiu a expedição de mandados de buscas a serem cumpridos nas residências dos menores infratores, objetivando apreender aparelhos eletrônicos, bem como outros objetos relacionados aos fatos em apuração.

No dia 03/04/2023, por volta das 8 horas, a Polícia Civil, com apoio da Policia Militar, cumpriu mandados de buscas nas residências dos envolvidos e apreendeu aparelhos celulares e uma adaga.

É bom registrar que os fatos ainda estão sendo apurados, entretanto os alunos suspeitos foram afastados pelo IFMS de suas atividades escolares e estão sendo monitorados por seus pais e pela polícia.

Desde a notícia de um possível massacre no IFMS as equipes da polícia civil e da polícia militar estão realizando rondas ostensivas nas escolas e imediações, com o fim de reprimir qualquer atividade suspeita e similar àquelas que vem ocorrendo pelo Brasil a fora.

Ressalta-se que os ataques às escolas e creches no Brasil têm aumentado consideravelmente, razão pela qual faz-se necessário uma ação conjunta entre as forças de segurança pública, as secretarias de educação e os pais de alunos.

No município de Coxim já é a terceira vez que adolescentes planejam ataques em escolas, sendo que felizmente a polícia tem conseguido agir rapidamente para impedir a concretização de tais atos.