Polícias Civil e Militar deflagram operação “SHAMAR”, em Campo Grande

Na data de hoje (13/09) a Polícia Civil, por intermédio da 1ª DEAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), e a Polícia Militar deflagraram operação para cumprimento de mandados de prisão de violência doméstica no município de Campo Grande-MS, como encerramento da operação “Shamar”, do Ministério da Justiça. Na ocasião, cerca de 20 policiais civis e militares foram às ruas buscando dar cumprimento à seis mandados de prisão expedidos pela 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Campo Grande/MS.

Dois indivíduos foram localizados e presos por crimes relacionados à Lei Maria da Penha. Tais ordens judiciais foram os expedidas no mês de agosto de 2023, após a operação “Bellatrix”, desencadeada pela 1ªDEAM/CG, no dia 02/08/2023, em que foram cumpridos 15 Mandados de Prisão.

Durante a operação de hoje, as equipes da Polícia Militar também realizaram visitas a vítimas de violência doméstica para acompanhamento e fiscalização das medidas protetivas de urgência.

Shamar é uma palavra em hebraico que significa “cuidar, guardar, proteger, vigiar, zelar”. Foi desenvolvida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e coordenada pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência, da Senasp (Secretaria Nacional de Segurança Pública) e conta com o apoio do Ministério das Mulheres e do Colégio de Coordenadores das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar dos Tribunais de Justiça Estaduais. Tem por objetivo combater a violência familiar doméstica e o feminicídio, por meio de atuação integrada entre as Forças de Segurança. A Operação Shamar está sendo executada em todas as unidades federativas do Brasil, no qual todos os municípios devem ser alcançados.