Na manhã de ontem (20), a Delegacia de Polícia de Iguatemi foi informada sobre um furto de dois veículos ocorridos durante a madrugada, sendo subtraídos um Tiggo 8 e uma camionete Frontier do local, sendo comunicado o fato as Forças de Segurança da região.

Diante dos fatos e análise do sistema de monitoramento eletrônico da residência, um dos autores foi prontamente identificado pelo Setor de Investigações Gerais, sendo um adolescente residente na cidade que havia praticado dois furtos qualificados recentemente. O adolescente utiliza como “modus operandi” a realização de trabalho de limpeza de piscinas nas residências das vítimas para escolher os alvos de seu intento criminoso.

A Polícia Rodoviária Estadual conseguiu localizar uns dos veículos nas proximidades de Amambai com o adolescente identificado pelo Setor de Investigações Gerais da Delegacia de Iguatemi. Uma equipe deslocou ao local e em entrevista preliminar realizada com o adolescente infrator, conseguiu identificar o segundo autor do furto que adentrou a residência, integrante de uma facção criminosa que havia foragido da cidade de Naviraí durante a Operação Baptismus e outro adolescente que deu suporte aos autores na cidade de Tacuru.

Em diligências realizadas na cidade de Tacuru, a Polícia Civil conseguiu localizar o adolescente que realizou o suporte aos criminosos e realizou sua apreensão.

Os adolescentes infratores foram conduzidos a Delegacia de Iguatemi e praticaram os fatos análogos aos delitos de Furto Qualificado pelo Concurso de Pessoas Majorado pelo Repouso Noturno previstos nos artigos 155, §1º e §4º inciso IV e Organização Criminosa previsto no artigo 1º, §1º da Lei 12850/13, sendo representada pela Autoridade Policial a internação provisória dos adolescentes.

O maior identificado responderá pelos delitos de Furto Qualificado pelo Concurso de Pessoas Majorado pelo Repouso Noturno, Corrupção de Menores e Organização Criminosa previstos nos artigos 155, §1º e §4º inciso IV, artigo 244-B do ECA e artigo 1º, §1º da Lei 12850/13, sendo representada sua Prisão Preventiva pela Autoridade Policial responsável.

Os trabalhos continuam para identificação do quarto autor que participou da conduta criminosa. Durante a lavratura do Auto de Apreensão dos adolescentes infratores, o segundo veículo foi localizado nas proximidades da cidade de Caarapó.

Após a finalização do procedimento, os veículos subtraídos serão entregues a vítima.