Polícias Civil e Rodoviária Federal prendem homem transportando 77kg de maconha

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no âmbito da Operação SULMaSSP, por volta das 09h30min deste domingo, 27/08, prenderam em flagrante um homem de 34 anos, por tráfico de drogas. A prisão ocorreu na MS-040 em Campo Grande-MS.

A droga estava sendo transportada com destino à São Paulo, em um caminhão Mercedes Benz/L1313, que transitava pela rodovia, na entrada da cidade. No momento da abordagem policial, o veículo estava sendo transportado por G.H.E.A., que ao ser entrevistado pelos policiais, não soube responder adequadamente aos questionamentos feitos pelos agentes públicos, entrando em contradição diversas vezes, razão pela qual houve aprofundamento na fiscalização.

Nesse contexto, ao abrirem o baú do caminhão, os policiais logo sentiram odor de maconha. Foi feita uma busca no veículo e, em meio a móveis que estavam sendo transportados, mais especificamente embaixo de uma mesa, a equipe localizou três caixas embaladas de forma diferente dos demais objetos que ali estavam.

Após descoberta a droga, o autor revelou que trabalha para uma empresa de transportes que seria responsável pela mudança que estava sendo realizada. No entanto, durante o frete, parou no macroanel de acesso à MS-040, onde teria carregou as três caixas contendo os entorpecentes apreendidos.

Diante disso, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a DENAR, onde foi formalizado o flagrante.

Denúncias para a Especializada podem ser feitas pelos números: (67) 99995-6105 (WhatsApp) ou (67) 3345-0000.