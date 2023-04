Polícias Civis do MS e MT realizam operação em Campo Grande e prendem homem por tráfico de drogas

Durante ação conjunta realizada na manhã desta terça-feira, 25/04, em Campo Grande, as Polícias Civis dos Estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso (PCMS e PCMT) cumpriram mandados de busca e apreensão e prenderam A.A.S., de 40 anos, por tráfico de drogas, durante operação “Mato Seco”. Participaram da ação, equipes da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assalto e Sequestro (GARRAS), da PCMS e a Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE), da PCMT.

Conforme informações repassadas pelos policias da DRE/MT, o alvo da operação teria repassado entorpecente do tipo maconha a um traficante que foi preso no município de Cuiabá, no Mato Grosso. Além disso, policias desta especializada já monitoravam o alvo, uma vez que já era do conhecimento que o autor estaria no comando da distribuição de entorpecente no bairro Dom Antônio, em Campo Grande-MS.

Durante o cumprimento do mandado de busca, nada de ilícito foi localizado na posse do autor, porém, foram identificados imóveis pertencentes ao investigado, sendo um deles um terreno baldio, localizado próximo a casa objeto do mandado de busca. Neste terreno foram encontradas drogas do tipo maconha e cocaína, que estavam enterrados, balança de precisão e um pacote pinos do tipo eppendorfs.

Chamou a atenção dos policias o fato do material apreendido estar junto com latas de tinta das mesmas cores que foi pintada a fachada de um imóvel pertencente ao autor, localizado na mesma rua.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo, que foi apresentado no plantão da DENAR. Com ele foram apreendidos, uma balança de precisão, aproximadamente 200 pinos de eppendorfs, 03 porções de maconha (pesando aproximadamente 256,00g), meia peça de cocaína (pesando aproximadamente 522,00g).

O nome da operação se refere ao tráfico de maconha, um dos entorpecentes apreendidos na ação.

Denúncias para a DENAR podem ser feitas pelos números: (67) 99995-6105 (WhatsApp) ou (67) 3345-0000.