Policiais Civis salvam recém-nascido, vítima de engasgamento em Campo Grande

No último dia 01/05, uma equipe de policiais civis lotados na Delegacia de Pronto Atendimento do Centro (DEPAC-CENTRO) realizou o salvamento de uma criança recém-nascida, em Campo Grande-MS.

Segundo apurado, o pai da criança, senhor Edivaldo dos Santos Chagas Junior, chegou desesperado no plantão, com a criança já em estado de choque e com sinal de engasgamento. Imediatamente, toda a equipe se empenhou em prestar auxílio aquele pai e dar assistência ao bebê.

Foi feita inicialmente uma manobra de Heimilich e na sequência, acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), contudo, como a criança ainda permanecia com coloração arroxeada, os policiais correram até a maternidade Cândido Mariano, onde o bebê foi atendido por enfermeiros e um médicos, que fizeram uma avaliação prévia, informando que o recém-nascido estava bem, mas precisaria ser encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Coronel Antonino. Desse modo, uma viatura do SAMU realizou o encaminhamento em veículo especializado para este tipo de remoção.

De acordo com o senhor Edivaldo, o bebê João Pedro estava mamando na mãe, quando engasgou com o leite. O pai ainda tentou desengasgar a criança em casa mesmo, contudo, ao perceber que não estava dando certo saiu correndo, pegou uma carona e foi parar na delegacia. “Eu saí correndo e quando vi a delegacia resolvi parar, pois se os policiais não pudessem salvar, pelo menos poderiam levar meu filho mais rápido, num veículo de emergência, para algum local apropriado. Mas graças a Deus deu tudo certo. Os policiais foram atenciosos e já na delegacia meu filho voltou 100%”, comentou.

O pai contou ainda que João Pedro já recebeu alta e está em casa se recuperando e recebendo todo o amor e carinho necessários por toda a família, que está extremamente agradecida pelo atendimento a eles dispensados.

Participaram do salvamento os seguintes servidores: IPJ FLAVIO FERRAZ CORDEIRO PIFFER, IPJ ANDRE LUIZ SILVA DA CRUZ, IPJ LUCIMAR TEODORO PINHEIRO, IPJ KELI FABINE BRANCO.