Segundo informações do Governo do Estado, por meio da Sejusp, a mudança visa modernizar os uniformes, tornando uma ferramenta de trabalho em favor da segurança física dos policiais militares.

O novo modelo e as mudanças nos uniformes foram publicadas no diário oficial do Estado desta Quarta-feira (23). Consta ainda da divulgação, que a novo uniforme com camisas mangas longas, vai preservar a identidade do DOF e vai valorizar a imagem institucional.