Policias Militares do 10º BPM destacados no Distrito de Anhanduí, realizaram a prisão de autor de roubo no estado do Paraná

Campo Grande (MS) – Na tarde de hoje (16/05), equipe policial do Distrito de Anhanduí do 10º BPM recebeu um chamado via telefone funcional para atender a uma ocorrência na Barraca do Queijo, onde havia um cidadão agressivo. Com o apoio da equipe da Guarda Municipal, foi realizada a abordagem, uma vez que o indivíduo apresentava sinais psicomotores alterados. Foi feita uma busca pessoal, porém nenhum ilícito foi encontrado. O autor carregava uma mochila preta contendo um celular iPhone, um celular Samsung e um notebook da marca Dell.

O homem estava visivelmente sob efeito de drogas e afirmou ser do Estado do Acre. Ele relatou ter cometido um roubo de veículo e o escondido na cidade de Foz do Iguaçu.

A equipe entrou em contato com a Polícia Militar do Paraná, solicitando a verificação do endereço informado pelo indivíduo. A PMPR prontamente checou as informações e confirmou que o veículo estava abandonado no referido endereço. O registro do roubo datava do dia 30/03/2023.

O suspeito foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis.