Como resultado da política agrícola adotada pelo Governo do Estado, Mato Grosso do Sul registrou um aumento de 44% na área dedicada ao plantio de soja. A expansão foi de 1.029 milhão de hectares em cinco anos. Os dados são do SIGA/MS (Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio). Desenvolver novas áreas agrícolas, ampliar a produção nas áreas tradicionais com pesquisa e tecnologias e tornar Mato Grosso do Sul referência sempre foram as metas do governo, afirma o secretário Jaime Verruck, titular da Semagro.

Entre os municípios com maior expansão Ponta Porã é destaque. Áreas antes desmatadas e utilizadas em pastagens passaram a ser áreas produtoras de soja, sem a redução do rebanho. O secretário Jaime Verruck lembra que essa expansão agrícola tem exigido investimentos em infraestrutura por parte do Governo do Estado. Verruck reforça que esse processo pode e deve continuar. A expansão da área com soja e os investimentos em infraestrutura permitem que o Estado atraia investimentos como a Coamo em Dourados, a Lar em Caarapó e a ADM em Campo Grande, que resulta ainda na geração de novos empregos.