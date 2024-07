Políticas públicas habitacionais implementadas pela prefeita Adriane (PP) tirou famílias de favelas e tornou realidade o sonho da casa própria

Campo Grande avança a passos largos na redução do déficit habitacional sob a liderança da prefeita Adriane (PP). Ao alinhar agilidade administrativa com um olhar humano, Adriane não apenas reduz o déficit habitacional, mas também transforma vidas, garantindo que cada família receba não apenas uma casa, mas um lar digno e completo. A gestão tem adotado uma abordagem integrada, promovendo regularização fundiária, readequação de comunidades e inovação com o programa de locação social, demonstrando que é possível conjugar desenvolvimento urbano e justiça social.

Mãe de três meninos e grávida de gêmeos, a dona de casa Jenifer Rodrigues e seu marido Leonardo, nunca imaginaram que o sonho da casa própria se tornaria realidade menos de dois anos após adquirirem um terreno no bairro Jardim Lagoa Dourada. Isso foi possível graças ao programa Credhabita, que visa auxiliar famílias na construção, reforma, ampliação ou melhoria de suas moradias. Graças à ampliação das modalidades oferecidas pelo programa, promovida pela gestão da prefeita Adriane, a família, que inicialmente planejava construir uma casa de apenas dois cômodos, foi surpreendida ao ser contemplada com a construção completa do imóvel. A entrega da casa ocorreu no mês passado, resultado direto do esforço da atual administração.

“O dinheiro que gastaríamos com a construção da casa vamos agora economizar para investir em mobília e no enxoval dos bebês. Estou extremamente feliz, pois não esperava receber uma casa finalizada antes do prazo. Tenho certeza de que isso foi possível devido à prefeita, que tem um olhar humano e maternal, pensando sempre no bem-estar das famílias. Ela faz a diferença por ser mulher, e por isso entende as nossas necessidades. É inacreditável que meus filhos vão nascer em uma casa nova,” expressou Jenifer Rodrigues.

Além da família de Jenifer, outras 21 famílias também foram contempladas com unidades habitacionais no Lagoa Dourada. As casas, entregues completas, contam com dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Jenifer destacou que, ao contrário de antigamente, quando as casas eram entregues inacabadas, apenas com reboco e sem piso ou forro, as novas residências já estavam prontas para morar. “O respeito que a prefeita Adriane demonstrou por nós foi muito importante,” pontuou Jenifer.

A nova realidade da família de Jenifer é um reflexo da agilidade e capacidade resolutiva da prefeita Adriane, que adotou uma abordagem integrada em sua gestão, considerando os aspectos sociais, econômicos e ambientais para acelerar a solução de problemas habitacionais que se arrastavam por décadas em Campo Grande. Um exemplo significativo dessa abordagem ocorreu na Comunidade Mandela, devastada por um incêndio em novembro do ano passado. O olhar humanizado da prefeita fez toda a diferença no reassentamento das famílias afetadas.

Adriane estabeleceu uma força-tarefa com o objetivo de agilizar a definição das áreas e minimizar o impacto emocional do incêndio, através de um trabalho integrado entre diversas secretarias da administração. Menos de um mês após o incêndio, a prefeita Adriane anunciou a oferta de moradias definitivas para as 187 famílias que residiam na favela. As entregas começaram em julho, com as primeiras unidades habitacionais sendo construídas nas áreas do Jardim Talismã, José Tavares, e Iguatemi I. Embora a conclusão das obras estivesse prevista para 12 meses, a rápida resposta e empenho da gestão de Adriane garantiram que as construções fossem finalizadas antes do prazo. Após essa etapa, as obras prosseguirão nas áreas do Iguatemi II e Oscar Salazar, dando sequência ao compromisso de atender todas as famílias da Comunidade Mandela.

As áreas selecionadas atendem a critérios técnicos e jurídicos, oferecendo infraestrutura completa aos novos moradores, como rede de esgoto, drenagem, e asfalto, além de escolas, CRAS, e postos de saúde. Ao todo, 38 famílias serão realocadas no Bairro José Tavares, 38 no Iguatemi I, 30 no Iguatemi II, e mais 32 no Bairro Talismã, assegurando a regularização fundiária imediata e a dignidade de 133 famílias da Comunidade.

“Após todo esse processo, a sensação é de vitória, pois os moradores finalmente conseguiram o que lutaram por muitos anos para obter. Procuramos envolver a comunidade em todas as decisões para, juntos, chegarmos às melhores soluções, sempre respeitando suas reivindicações. Dessa forma, garantimos essas áreas para que as famílias possam recomeçar suas histórias com dignidade,” ressaltou a prefeita Adriane.

A tomada de decisões assertivas na Comunidade Mandela reflete o compromisso da prefeita Adriane com a habitação em toda a capital. Outro avanço significativo foi a conclusão ou andamento de mais de 7 mil processos de regularização fundiária em comunidades emblemáticas, como Homex, Samambaia, Esperança, Só por Deus e Sayonara. Na Homex, por exemplo, os contratos de regularização começaram a ser entregues em julho pela gestão da prefeita Adriane às 1,4 mil famílias que residem no local. Já na antiga Cidade de Deus, os ex-moradores receberam as últimas unidades habitacionais em julho de 2023, resultando na construção e readequação de 328 moradias nos loteamentos José Teruel e Jardim Canguru.

Entre as ações da gestão, destaca-se a construção de mais de 192 apartamentos no Bairro Tiradentes, no Residencial Brasil, destinado à população com renda familiar entre R$ 2.000 e R$ 4.685. O projeto, que conta com investimento de mais de R$ 35 milhões, é financiado pela Caixa Econômica Federal e o Programa de Locação Social, lançado em abril de 2022, visando reduzir o déficit habitacional da capital. Pioneiro na região, o programa prevê o atendimento de 300 famílias, que ocuparão imóveis ociosos na cidade. A Prefeitura cobrirá até 50% do custo do aluguel, limitado a mil reais mensais.

Sempre com um olhar humanizado para a população, a gestão da prefeita Adriane também atenderá famílias vulneráveis com a construção de 40 apartamentos na Vila dos Idosos, próximo ao Horto Florestal, dentro da modalidade de Locação Social, com subsídio de até 50% do aluguel.



O trabalho social em projetos de reassentamento na Comunidade Indígena Estrela da Manhã, o microcrédito inovador através do Credihabita, e mais de 5 mil regularizações fundiárias destinadas a comunidades com necessidades específicas, através da iniciativa Regulariza Campo Grande, garantiram à gestão da prefeita Adriane quatro prêmios “Selo de Mérito” pela promoção de projetos no segmento da habitação de interesse social.

Outras iniciativas que também ganharam notoriedade nos dois últimos anos da gestão da prefeita Adriane foram o 7º Feirão Habita Campo Grande, que resultou na assinatura de 220 contratos de regularização fundiária destinados a moradores de todas as regiões urbanas, o lançamento do Refis da Habitação, onde mutuários da Emha tiveram a oportunidade de renegociar prestações em atraso, e o 8º Feirão Habita Campo, que garantiu a casa própria para mais de 220 famílias. Além disso, a assinatura do contrato do Condomínio Belas beneficiará mais de 3.200 pessoas com moradias na área central, e mais de 470 unidades habitacionais já foram entregues, com outras mil em processo de finalização.