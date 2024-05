Pollon e Próarmas seguem firme no trabalho social junto a CTG

Movimentação diária de até 200 voluntários, e o esforço para que cargas com donativos saiam de Mato Grosso do Sul com destino à região do Taquari e imediações de Porto Alegre. Essa é a operação no CTG Tropeiros da Querência, que conta com o apoio da rede de colaboradores e voluntários do Próarmas e do gabinete do Deputado Federal Marcos Pollon. O grupo tem atuado na coleta domiciliar de ajudas e também na triagem dos materiais encaminhados.

“É um momento crítico e que tende ainda a ter mais desdobramentos, o que exigirá solidariedade de todos. Muitos de nossos irmãos gaúchos perderam suas casas, tudo que tinham e principalmente a liberdade. Com essas doações podemos levar um pouco de apoio e dignidade, graças a esse belíssimo trabalho do CTG”, explica Pollon, que na condição de presidente regional do PL, é vice-líder do partido na Câmara dos Deputados, também realiza uma campanha entre filiados para captar doações.

O telefone para chamado à coleta do “Gabiente Itinerante” é o (67) 99339-7652. Para colaborar com doação financeira, a chave PIX do Tiro MS, que também ajuda o CTG Tropeiros da Querência é a “00562727000162”, em nome da Federação de Tiro de Mato Grosso do Sul, que atua em parceria ao Próarmas MS, para ajudar aos desabrigados gaúchos.

“Nono dia de carreta, e já conseguimos encher 31 carretas. Pedimos mantimentos e roupas, se possível de frio, por conta das quedas de temperatura. Outros itens que estão muito em falta são as lanternas, pilhas, vassouras e os produtos de limpeza” fala o Patrão do CTG Tropeiros da Querência, Mário Cavinato.