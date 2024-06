Polo Industrial Oeste de Campo Grande terá cobertura total de esgoto em 45 dias

Mais 12,2 km de rede de esgoto começaram a ser implantados nesta quarta-feira (26), pela Águas Guariroba, no Polo Industrial Oeste de Campo Grande.

Representando a Águas Guariroba, o diretor-presidente, Themis de Oliveira, e o diretor-executivo, Gabriel Buim, participaram da solenidade que contou com a presença da prefeita Adriane Lopes.

Com previsão de 45 dias para conclusão, a obra tem um investimento de aproximadamente R$ 4 milhões. As obras fazem parte do Programa Campo Grande Saneada, que já implantou mais de 120 quilômetros de rede de esgoto em Campo Grande neste ano.

“Já temos uma estação de tratamento aqui no bairro e já temos capacidade para tratar esses efluentes. E nada mais correto que trazer essa obra para cá e viabilizar o polo do ponto de vista ambiental. Com a chegada da rede de esgoto, com certeza a cidade vai atrair mais empresas e indústrias, pois o polo estará com a infraestrutura montada”, ressaltou Themis em seu discurso.

A prefeita Adriane Lopes ressaltou a parceria com a Águas Guariroba no avanço das obras de saneamento da cidade.

“Com essa obra o desenvolvimento chega ao polo industrial e atrai novas indústrias, que buscam um local completo e estruturado. Isso traz o desenvolvimento para toda a cidade”, afirmou.