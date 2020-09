No atual mandato, prefeito Hélio Peluffo abriu cenário econômico com geração de emprego e renda

Mais emprego e renda, com atração de investimentos garantindo caminho aberto ao desenvolvimento em todas as áreas dos diferentes setores produtivos foi constante durante todo o mandato do atual prefeito Hélio Peluffo e uma das metas para os próximos quatro anos é ampliar os programas visando a abertura ampla e objetiva dos mecanismos de fomento da produção.

Em três anos e meio, a administração do prefeito Hélio Peluffo garantiu e viabilizou suporte para o debate efetivo e direto de programas como o “Indústria sem Fronteiras” e o “Fomentar Fronteiras”, programas estes cujos resultados diretos já podem ser percebidos com o interesse de empresas de pequeno e médio porte que vêm até Ponta Porã conhecer suas potencialidades.

Ação integrada do governo do Estado com o setor produtivo para atrair indústrias para a região de fronteira sul-mato-grossense despertou o interesse de 27 empresas de seis Estados, graças ao projeto “Indústria Sem Fronteiras” da Fiems e o “Fomentar Fronteiras”, da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro). O prefeito Hélio Peluffo enfatiza as parcerias como fundamental e primordial para a obtenção dos resultados.

Essas indústrias passaram a buscar informações e orientação para se instalar nas cidades de Mato Grosso do Sul localizadas na faixa de fronteira com o Paraguai.

Dentre os programas lançados está o “O Indústria Sem Fronteiras” com o objetivo de fomentar e atrair empreendimentos e investimentos para as cidades fronteiriças do Estado por meio da divulgação e orientações aos empresários de todo o Brasil sobre as vantagens competitivas obtidas ao instalar uma empresa na região. A Fiems apresenta ao empresário mecanismos como o Programa Fomentar Fronteiras, criado pelo Decreto Estadual nº 14.090/2014, e a Lei de Maquila, que preveem a isenção de impostos.

A Fiems destaca a empresários o leque de oportunidades de negócios no município e que o momento é de pensar em desenvolvimento, aumento da renda por meio da geração de empregos e, acima de tudo, consolidar a instalação das empresas interessadas.

O prefeito Hélio Peluffo, por sua vez, comemora o aumento da quantidade de empresas interessadas no município. “Estamos fazendo a nossa parte, visitando empresas e recebendo empresários para orientar e esclarecer dúvidas sobre o programa Fomentar Fronteiras. Essa é uma oportunidade ímpar para a nossa cidade, e quando os empresários entendem como funciona, simplesmente querem saber qual a pegadinha, porque, de fato, é um mecanismo muito atrativo”, enfatiza.

“E é exatamente deste tipo de atratividade que precisamos, do contrário, este empresário jamais teria o interesse de investir em Ponta Porã. Esta é uma ação muito inteligente Fiems e do Governo Estado, que estão encontrando alternativas para desenvolver nossa região”, considerou Hélio Peluffo.