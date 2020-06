Começou a reforma completa do Paço Municipal de Ponta Porã. As obras iniciaram pela Praça ´Pedro Manvailler´ e se estenderão por todo o prédio da prefeitura, uma total revitalização do espaço público, visando melhorar as condições de trabalho aos servidores e de atendimento ao público. O prefeito Hélio Peluffo, acompanhado da secretária de Administração, Dulce Manosso, vistoriou o início das obras na praça ´Pedro Manvailler´.

“Estamos muito felizes por iniciarmos esta obra dentro do previsto, marcando a completa revitalização da praça e que chegará até o prédio da prefeitura”, afirmou o prefeito Hélio Peluffo.

A revitalização mudará totalmente o aspecto anterior, com espaços para entretenimento, cultura, lazer, voltando a ser ponto de encontro da família pontaporanense.