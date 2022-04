O Imposto Predial Territorial Urbano 2022 já está disponível para os contribuintes de Ponta Porã. O vencimento é no próximo dia 16 de maio e para o pagamento à vista o desconto é de 20%. Os contribuintes que se mantiverem em dia, concorrerão a 01 carro 0 km e 01 casa no final do ano.

Para emitir as parcelas, é necessário acessar o portal www.pontapora.ms.gov.br e ter em mãos o CPF e o número de inscrição do imóvel. Os Correios já iniciaram a entrega postal dos contribuintes.

As dúvidas com relação aos lançamentos podem ser sanadas no Centro de Atendimento ao Cidadão, localizado na rua Tiradentes, 301, na esquina com Avenida Brasil ou pelos telefones 3010-0802 e 3010-0800.