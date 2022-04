A Casa do Trabalhador de Ponta Porã continua superando metas de inserção de vagas no mercado de trabalho no município. Segundo coordenador da Casa do Trabalhador, Álvaro Bitencourt, no ano passado a meta de atendimentos da Funtrab/MS – Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul para Ponta Porã era de 7.409 e o município atingiu 8.201 atendimentos. A meta para encaminhamentos em 2021 foi de 3.692, e o número alcançado em Ponta Porã foi de 3.715.

A meta de números de vagas oferecidas foi de 1.090, mas foi superada chegando a 1.176. A meta principal de inserção no mercado de trabalho do município foi de 541. Os números foram superiores a 640 pessoas colocadas em atividade no mercado de trabalho.

Ao que tudo indica, o ano de 2022 também deverá ser de superação de metas na Casa do Trabalhador de Ponta Porã. Somente no mês de março 87 vagas foram preenchidas no comércio e indústrias da cidade. Atualmente a Casa do trabalhador realizou 296 encaminhamentos para o empregador e possui 7,898 trabalhadores cadastrados em sua central de cadastramentos.

“Temos metas importantes para superar no ano de 2022. Do início do ano até aqui superamos as metas em janeiro, fevereiro e março. Isso mostra o bom trabalho que a prefeitura de Ponta Porã vem realizando e sinaliza o crescimento de vagas de emprego em Ponta Porã. Representa uma intensidade grande de geração de empregos no município. Isso porque vivemos em momento de crise. O município de Ponta Porã nada contra a maré na geração de emprego e renda. A geração de empregos é uma meta perseguida por todos os municípios no Brasil e aqui na nossa cidade, temos alcançado excelentes números. E a inserção de pessoas no mercado de trabalho continua em elevação. Isso é muito bom para Ponta Porã”, declarou Álvaro Bitencourt, coordenador da Casa do Trabalhador no município.