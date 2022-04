O Vereador Marcos Bello Benites (PSDB) e policial civil aposentado foi alvo do GAECO na segunda-feira (25) em Ponta Porã. Na sua casa os agentes apreenderam uma pistola 380 com registro vencido em seu nome. O parlamentar é alvo da Operação “Codicia” que tem o objetivo de desarticular grupo criminoso voltado para as práticas de crimes de concussão, peculato, tráfico de drogas e possíveis outros delitos ocorridos nas delegacias de Polícia Civil de Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai.