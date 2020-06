CAMPO GRANDE/MS – O Campeonato Estadual de Futebol está parado há quase três meses (desde 15/03), devido à pandemia do Coronavírus, mas o Pleno do TJD se reúne hoje para julgar ação da Pontaporanense, que alega irregularidade no Corumbaense ao escalar o lateral esquerdo Vandinho, em partidas que deveria cumprir suspensão determinado pelo TJD da FFMS (Federação de Futebol de MS) em partidas do certame sul-matogrossense/2020.

Uma vitória nos tribunais hoje, às 18 horas, significa a classificação do time pontaporanense à segunda fase do Estadual e a conseqüente desclassificação e o rebaixamento do Corumbaense à segunda divisão do Estadual/MS.

Na primeira tentativa, ao acionar o TJD, a Pontaporanense foi derrotada, pois, ao invés de perder 16 pontos, o time da Cidade Branca perdeu apenas seis pontos, resultado que o manteve classificado na segunda fase, e ainda o fez escapar do rebaixamento.

Insatisfeito com o resultado do primeiro julgamento, o time da fronteira da região sul recorreu para o Pleno do TJD, e tenta reverter a situação. O julgamento acontece hoje, às 18 horas no Hotel Internacional, em Campo Grande.