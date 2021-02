Com o possível desmoronamento da ponte sobre o Rio Jatobá, em Rochedo, a deputada estadual Mara Caseiro solicitou adoção de providências emergenciais ao governador Reinaldo Azambuja, ao secretário estadual de Infraestrutura, Luis Roberto Martins e ao diretor-presidente da Agesul, Emerson Marques.

A deputada recebeu a notícia da cedência da ponte pelos vereadores do município, Osvaldo de Figueiredo, Agnei Alves, Arino Jorge, Pedro Luis e Vital Alves, indico ao governador Reinaldo Azambuja, ao secretário estadual de Infraestrutura, Luis Roberto Martins e ao diretor-presidente da Agesul, Emerson Marques.

“As medidas emergenciais na ponte sobre o Rio Jatobá evitarão que ela desmorone completamente e cause acidentes aos cidadãos que trafegam pela mesma”, disse Mara Caseiro.