Ele é colorido, cheio de bolinhas, e virou febre entre a criançada. Popular na rede social mais utilizada pelas crianças, o TikTok, o ‘Pop It’ se tornou a febre do momento, principalmente entre as crianças. O objeto é uma peça de silicone que imita um plástico bolha,supercolorido, cheio de bolinhas que, ao serem apertadas, fazem um leve barulho que soa como “pop”, daí o nome de origem.

Com diferentes formatos e cores, o ‘Pop It’ não se popularizou apenas entre as crianças, e já tem conquistado vários adultos. Isto porque o brinquedo está classificado de uma categoria denominada “fidget toys”, que em uma tradução literal significa brinquedos de inquietação. Segundo especialistas, além dos benefícios cognitivos e motores o brinquedo tem a capacidade de controlar o estresse.

E não é só isso. Em um mundo totalmente conectado, onde as crianças geralmente não tiram os olhos de um monitor, seja ele de um aparelho de TV ou de um celular, o ‘Pop It’ tem resgatado um passado onde os brinquedos tinha uma função pedagógica, exercitando e estimulando o desenvolvimento cognitivo, a coordenação motora fina e o raciocínio utilizando padrões, contagem, agrupamento se tornando um recurso incrível se bem utilizado.

Além do bem estar causado pelo estímulo sensorial, ele oferece uma inovação ao fazerem as crianças retornarem ao ‘simples’ e é uma ótima opção para que as crianças deixem o mundo virtual e retornem a um mundo onde esse tipo de brinquedo, mais sensorial, era utilizado como recurso para acalmar, desestressar e até com uma função terapêutica, levando-os a desenvolver habilidades como coordenação motora fina, agilidade e raciocínio, numa época tomada pela tecnologia.