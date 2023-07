População aprova atendimento híbrido do Detran na área central de Dourados

Dona Jaci Batista Moreira Maciel, de 70 anos, chegou na nova agência do Detran-MS pouco depois da abertura da nova unidade em Dourados. A idade não foi empecilho para ela se arriscar no espaço digital, onde contou com o auxílio de um servidor e, em menos de meia hora, conseguiu efetuar o pagamento das guias de IPVA e licenciamento. “Resolvi o que tinha que resolver bem rapidinho. As meninas, o pessoal muito atencioso. Espero que continue assim”.

Já Maria Alice Carolino foi buscar orientação sobre transferência de veículos e passou pelo atendimento presencial. “O atendimento já é ótimo e agora com mais essa opção de agência vai melhorar muito mais. Quero agradecer ao Governo do Estado em nome de Eduardo Riedel e ao Detran por essa preocupação com o atendimento das pessoas de Dourados, que precisam ser bem atendidas. Eu tenho só a agradecer e eu garanto que a população também”.

Além das possibilidades de atendimento, a agilidade também foi um dos pontos destacados pela população. A fotógrafa Maria Clara fez a prova na quarta-feira à tarde e, na quinta-feira cedo, já pôde acessar a CNH Digital. Agora está ansiosa pela CNH física. “Fiz a carteira A e B, passei de primeira e estou ansiosa. É muito importante para mim essa habilitação, na questão do trabalho principalmente”.

Aureliano Loureiro Filho passou na agência híbrida para fazer uma transferência de veículos. “Cheguei e já fui atendido, bem rápido. Excelente a população ter mais essa alternativa na região central da cidade”. Já Adnalda Francisco Borges conta que fez questão de ir conhecer a nova unidade. Vim pagar uma guia do carro do meu filho. Passei aqui semana passada aqui em frente. Vi na mídia que já estava em funcionamento e falei: já vou lá. Ficou perfeito o local. Inclusive moro perto da agência 01, já fui na 02 e agora vim conhecer essa e está de parabéns”.

A primeira agência híbrida do Detran-MS no interior do Estado possui duas modalidades de atendimento: digital e presencial. No espaço digital, são três totens de autoatendimento onde a população pode imprimir o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo); emitir e pagar guias diversas como a do licenciamento e multas; consultar débitos; solicitar renovação da CNH; solicitar segunda via de CNH; atualizar endereço; emitir a certidão de prontuário de CNH; entre outros serviços.

No presencial, são seis guichês disponíveis com servidores para resolver e orientar sobre questões relacionadas a veículos e também CNH. Veículos: transferências, troca de placa para o padrão Mercosul, emissão do mesmo proprietário, alteração de característica e guias de licenciamento e multas. CNH: renovação com alteração, transferência de UF, registro estrangeiro, permissão internacional para dirigir, alteração de dados, entre outros.

A terceira agência do Detran-MS em Dourados fica na Avenida Marcelino Pires, n° 2.960, e funciona das 7h30 às 11h30 e das 12h30 às 16h30.

Mireli Obando, Detran-MS

Fotos: Rachid Waqued