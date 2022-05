Diante da queda na procura por vacinas e o aumento de casos de doenças respiratórias e da Covid-19, a Prefeitura Municipal de Campo Grande alerta sobre a importância de manter a caderneta atualizada, principalmente o público idoso. Durante a semana, mais de 40 pontos de imunização estão abertos durante todo o dia e aos sábados, domingos e feriados, há unidades de saúde referenciadas para atendimento da população. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), a primeira dose da vacina contra a Covid-19 continua disponível para todas as pessoas com 5 anos ou mais. Aqueles que precisam tomar a sua segunda dose devem ficar atentos a data descrita no comprovante de vacinação. A carteirinha pode ser consultada pelo site:http://vacina.campogrande.ms.gov.br. A terceira dose está disponível para pessoas de 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose há pelo menos quatro meses, assim como pessoas de 12 a 17 anos com imunocomprometimentos vacinadas há 28 dias. Já a quarta dose é voltada a pessoas de 50 anos ou mais, trabalhadores da saúde de qualquer idade e pessoas com imunocomprometimento de 18 anos ou mais vacinados há quatro meses. Até o momento, 723,9 mil pessoas foram vacinadas com a primeira dose, o que representa 79.89% de toda a população campo-grandense. Destas, 684,9 mil tomaram a segunda dose, 368,1 mil a terceira e 84,5 mil a quarta. Ao todo já foram aproximadamente 1,8 milhão de doses aplicadas.

Vacinação contra a Influenza

Desde o dia 16 de maio, a vacinação contra a gripe está liberada para todos os públicos prioritários estimado em aproximadamente 295,2 mil pessoas. A meta é atingir 90% de cobertura.

Como estratégia para ampliar o acesso e a cobertura vacinal entre as crianças, a Prefeitura de Campo Grande iniciou na última semana a vacinação contra a Gripe em escolas da Rede Municipal de Educação (Reme). O trabalho é coordenado e executado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e segue um cronograma pré-estabelecido entre a pasta e a direção das escolas.

Conforme dados do Serviço de Imunização da Sesau divulgados nesta sexta-feira (27), apenas 11.295 crianças de seis meses a menores de 5 anos foram vacinas, o que representa uma cobertura de 19,67%, considerando a população estimada em 57.428 pessoas nesta faixa-etária.

A vacina disponível no SUS foi atualizada e é eficaz contra o vírus da H3N2 que circulou no ano passado e infectou tantas pessoas antes mesmo do período mais crítico de contágio por vírus respiratórios. A vacina da Influenza protege contra a H1N1, H2N3 e Influenza B.

As maiores coberturas então entre os trabalhadores da saúde e os idosos, com 42,45% e 39,82%, respectivamente. Dentre os trabalhadores da saúde, 12.616 pessoas buscaram a vacina de um público estimado em 29.721. Já os idosos, foram 51.230 de uma população de 128,6 mil. O total geral entre os públicos prioritários é de 25,15%.

Segundo a superintendente de Vigilância em Saúde da Sesau, Veruska Lahdo, entre os diversos motivos apontados para a baixa adesão pela população está o fato de que os pais deixaram de conviver com as doenças evitáveis por vacinação e de ter conhecimento da gravidade a que seus filhos estão expostos.

“Esse cenário pode ser considerado um retrocesso porque estamos com risco iminente de disseminação massiva de doenças que até então eram consideradas erradicadas. Por isso é necessário que haja uma conscientização, sobretudo dos pais e responsáveis, sobre a importância da vacinação, considerando que as crianças, assim como os idosos, se tornam mais sensíveis a quadros mais graves”, disse.

Dados da Sesau revelam que desde abril o Município de Campo Grande tem registrado um aumento expressivo nos casos de sindromes respiratórias, o que somado as demais patologias tem ocasionado a sobrecarga no serviço de saúde. Em abril, a média diária nas seis Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e quatro Centros Regionais de Saúde (CRSs) era de 8,5 mil atendimentos. Já em maio, o volume de atendimentos nestas unidades ultrapassou os dois dígitos, chegando a 12 mil por dia.

Como medida para absorver esta demanda, a Prefeitura convocou mais de 200 médicos somente entre os meses de abril e maio para reforçar o atendimento nas unidades. Houve reforço ainda na estrutura, aquisição de materiais, insumos e medicamentos.

“Existem diversos vírus circulando e por isso é reforçamos mais uma vez a importância das pessoas colocarem a vacina em dia. A vacina é a nossa melhor arma contra as doenças”, complementa a superintendente.

O imunizante está disponível em todas as unidades de saúde do Município, de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 11h e de 13h às 16h45, e aos sábados, domingos e feriados, conforme cronograma da Sesau.

Quem deve se vacinar ?



Idosos com 60 anos ou mais

Trabalhadores da saúde

Crianças de seis meses a menores de cinco anos

Gestantes em qualquer idade gestacional

Puérperas até 45 dias pós-parto

Caminhoneiros

População indigena

Profissionais das forças armadas

Profissionais das forças de segurança e salvamento

Trabalhadores da educação

Trabalhadores do serviço rodoviário de transporte de passageiros

População com deficiências permanentes

População com comorbidades

Profissionais do sistema penitenciário

Profissionais portuários

População privada de liberdade

Jovens em cumprimento de medidas socioeducativas

Locais de vacinação

Neste sábado (28), os atendimentos serão realizados nas unidades de saúde do Dona Neta, Coronel Antonino e Moreninha. Já no domingo (29), apenas a UBS Dona Neta, no Bairro Guanandi, estará aberta para o atendimento da população. Em ambos os dias o horário de funcionamento das unidades é de 7h30 às 17h.