População de Corguinho é atendida pela Carreta da Justiça

Coordenada pelo juiz Olivar Augusto Roberti Coneglian, a equipe que atende na Carreta da Justiça atendeu os moradores do município de Corguinho. Em dois dias de trabalho foram 20 reconhecimentos de união estável e sua conversão em casamento; seis divórcios, uma ação de alimentos e uma cobrança.

Foram abertas 28 novas ações, a defensoria pública realizou 22 atendimentos; houve 50 agendamentos, atendimentos, consultas e orientações gerais e, no total, 124 pessoas circularam pela unidade móvel da justiça.

De acordo com o calendário, até o final do primeiro semestre de 2023 serão atendidos ainda os jurisdicionados das localidades de Rochedo (27 e 28/04), Selvíria (22 e 23/05), Santa Rita do Pardo (25 e 26/05), Ladário (19 e 20/06) e Bodoquena (22 e 23/06).

No segundo semestre, pelo calendário, recebem a Carreta da Justiça os municípios de Japorã (21 e 22/08), Juti (24 e 25/08/), Paranhos (18 e 19/09), Tacuru (21 e 22/09), Novo Horizonte do Sul (23 e 24/10), Taquarussu (26 e 27/10), Jateí (20 e 21/11), Vicentina (23 e 24/11), Laguna Carapã (27 e 28/11), Douradina (30/11 e 01/12), Aral Moreira (11 e 12/12) e Antônio João (14 e 15/12).