Mato Grosso do Sul completa em 2020, 43 anos de existência e os sul-mato-grossenses comemoram os inúmeros investimentos feitos pelo Governo do Estado, todos eles pensados e planejados, ouvindo as reivindicações e demandas da população de cada um dos 79 municípios, através do Programa Governo Presente.

E foi graças a parceria do Governo do Estado com a Prefeitura que a população de Nioaque foi contemplada com obras que vão da saúde à infraestrutura urbana e ampliam a qualidade de vida dos 13,8 mil habitantes do município.

Na área da saúde, por exemplo, a Unidade Mista de Saúde Aroldo Lima Couta está passando por reformas e será ampliada. Dos R$ 700 mil aplicados na obra, R$ 666 mil são recursos do Estado.

Desde que assumiu a gestão do Governo em 2015, o governador Reinaldo Azambuja já destinou cerca de R$ 40 milhões para Nioaque.

Atualmente, o Estado tem três contratos ativos de obras de pavimentação e drenagem nas ruas Coronel Pedro Rufino e Alexandre Darujh. E fruto do Programa Governo Presente, serão realizadas melhorias nas ruas 1° de Março, Benjamin Constant, Princesa Izabel, Antônio João e Hélio Serejo, e revitalização das ruas Prefeito Souza Rangel e Guia Lopes.

O Estado ainda prepara mais quatro empreendimentos para a Cidade dos Dinossauros – como é conhecida Nioaque: pavimentação e drenagem na via de acesso ao frigorífico BXB; asfaltar a Avenida Eustáquio Perez; e fazer os projetos de duas pontes de concreto, uma sobre o Rio Midaque e outra sobre o Córrego Taquaruçú.