 População pode descartar eletrônicos em Drive-Thru do TJMS nos dias 22 e 23

Nesta quinta e sexta-feira, dias 22 e 23 de agosto, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul realiza o ‘1º Drive-Thru para descarte de resíduos eletrônicos do TJMS’, em parceria com a associação sem fins lucrativos Recic.le.

A ação tem como objetivo destinar corretamente estes resíduos. A coleta será aberta ao público em geral no estacionamento de visitantes, na sede do TJMS, localizada no Parque dos Poderes, em Campo Grande, das 11 às 14 horas.

Serão aceitos equipamentos eletrônicos obsoletos, como computadores, monitores, televisões e outros dispositivos que não podem ser descartados junto ao lixo comum. No entanto, não estão inclusos na campanha baterias, pilhas e lâmpadas fluorescentes. Também não serão recolhidas carcaças de eletroeletrônicos.

De acordo com a administração do TJMS, sob presidência do desembargador Sérgio Fernandes Martins, a iniciativa é importante, pois o descarte inadequado de lixo eletrônico pode causar sérios impactos ambientais, incluindo a contaminação do solo e da água por substâncias tóxicas.