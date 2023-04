Por falta de provas, Justiça arquiva processo da morte de Guarda Municipal

Quatro anos após a morte do Guarda Municipal Fred Brandão dos Reis, ocorrida no dia 20 de abril de 2019 a justiça arquivou o processo que “corria” na 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande por falta de provas.

“Quero lembrar que não teve justiça. Não encontraram quem matou meu filho, mesmo quatro anos depois dele ter morrido, alguém entrou na casa para matar ele. Não acredito que ele se suicidou. O resultado não me convenceu, e acredito que nem quem investigou”, afirmou a mãe dele Terezinha Brandão dos Reis, de 62 anos.

Segundo consta no processo, o inquérito policial apurou que Fred morreu em sua casa no Jardim Alto São Francisco. A polícia foi acionada pela esposa dele, afirmando que ele se suicidado com um tiro na cabeça.

O laudo necroscópico apoutou que a causa morte foi traumatismo cranioencefálico por ação pérfuro contundente. Os peritos encontraram Fred no quarto do casal, sobre a cama, e apontaram ter ocorrido “uma morte violenta perpetrada por intermédio de ferimento causado por projétil de arma de fogo, a qual, por questões de preservação, não pôde ter sua diagnose diferencial estabelecida”.