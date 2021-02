A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, realizou nesta semana a limpeza da Praça do Papa, na Vila Sobrinho, região do grande Santo Amaro. A manutenção da área ocorreu por iniciativa do vereador Beto Avelar junto ao secretário Rudi Fiorese e o prefeito Marquinhos Trad atendendo à solicitação da população encaminhada pelo morador Carlito Chermont.

“Com a limpeza realizada na Praça do Papa, as caminhadas e os passeios das famílias da região e vão ficar mais agradáveis com a praça sem mato alto e sem sujeira. A Prefeitura entrega para a população mais essa melhoria nessa área pública importante para a prática de esportes e o turismo em nossa Campo Grande”, destaca o vereador Beto Avelar.

A Praça do Papa foi inaugurada em 2007, no local onde o Papa João Paulo II realizou uma missa campal em 1991. Após a missa o local conviveu com o abandono e virou um depósito de entulho. Em 2.000, a Câmara Municipal aprovou uma Lei para dividir o terreno e reservar uma área de 60,2 mil metros quadrados ao Memorial do Papa.

A Praça do Papa conta com grande área gramada, uma estátua de 3,60 metros de altura do papa João Paulo II sobre uma base com 1,5 metro de altura. Há também um mural com três metros de altura com a galeria de papas.