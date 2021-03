Após visitar as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Hospitais públicos e privados e demais Unidades de Saúde de Campo Grande, para verificar a situação dos locais em meio à pandemia da covid-19, o vereador Dr. Sandro, que é médico e presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, identificou, em caráter emergencial, a falta de alguns equipamentos que auxiliam no tratamento do novo coronavírus, como bombas de infusão e monitores cardíacos. As demandas foram repassadas pelo vereador ao secretário Municipal de Saúde, José Mauro de Castro, por meio de ofício, entregue em mãos, no dia 22 de março.

Solucionando essa importante reivindicação, Dr. Sandro esteve reunido, nesta segunda-feira (29/3), com o secretário José Mauro de Castro, o Superintendente do SESI MS (Serviço Social da Indústria), Regis Borges e o Diretor Regional do SENAI MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), Rodolpho Mangialardo para a retomada da parceria de manutenção e conserto dos equipamentos. “Criamos novamente essa parceria para que consertem as bombas de infusão, monitores cardíacos e respiradores. Eles farão a manutenção preventiva e a recuperação desses itens tão importantes neste momento da pandemia. É uma parceria do SESI, SENAI, SESAU e Fecomércio MS, a favor da vida”, destacou o parlamentar. Dr. Sandro também havia solicitado, por meio de ofício, a contratação de fisioterapeutas. Em resposta, a Sesau informou que já foi realizada.