O deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) apresentou hoje, 23, na sessão legislativa dois requerimentos ao Governo do Estado e à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). O objetivo é aumentar o policiamento e a segurança na parte alta da cidade devido ao aumento da criminalidade na região, bem como na fronteira com a Bolívia.

O primeiro requerimento se refere ao aumento no efetivo policial em Corumbá, com o envio de mais 20 novos policiais militares. “Há uma turma de novos soldados finalizando o curso preparatório, e seria importante para nossa cidade que alguns deles fossem enviados para Corumbá”, ressaltou o deputado.

Evander pede ainda a reativação da base comunitária da parte alta. “A população corumbaense está, em sua maioria, concentrada naquela região, que abrange pelo menos 20 bairros e boa parte do comércio varejista. É imprescindível a presença de policiais, porque isso, por si só, já intimida as ações de bandidagem”, avaliou. As proposições foram uma demanda dos vereadores corumbaenses Roberto Façanha (presidente da Câmara) e Raquel Bryk.